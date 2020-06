Este fim de semana reabriu o parque aquático de Vila Real. As medidas de higiene e segurança são agora redobradas e passam sobretudo por controlar o distanciamento entre as pessoas, num espaço com capacidade para mais de 1.400 visitantes.

Um início de verão mais tímido, num parque aquático por onde passaram cerca de 200 mil pessoas no ano passado.