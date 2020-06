António Costa: "Injeção no BES foi para combater o vírus"

O primeiro-ministro António Costa, foi o convidado do Programa de Ricardo Araújo Pereira, "Isto é Gozar com Quem Trabalha", no passado Domingo.

A competição da Liga dos Campeões, a qual Portugal vai organizar a fase final, foi um dos temas abordados. António Costa admitiu a presença de público nos jogos, mas de forma muito reduzida.

O processo de das armas roubadas em Tancos e do caso BES também estiveram em destaque.