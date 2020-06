Trabalhadores do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais cumprem dia de greve

Os trabalhadores do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, cumprem esta segunda-feira um dia de greve e cerca de uma centena concentraram-se junto da delegação no Porto.

Os sindicatos exigem a negociação de melhores salários e testes para a Covid-19.

No turno da manhã vários hospitais do país funcionaram apenas com serviços mínimos, nas áreas da Alimentação, limpeza, lavandaria e resíduos, garante a Federação dos Sindicatos de Hotelaria e Turismo, que aponta o serviço alimentar como o mais afetado, com perto de 100% de adesão. Já nas outras áreas, variou entre os 50 e 90%.

No Porto juntaram-se representantes do centro e norte, num protesto condicionado pela pandemia. Por exemplo, de Coimbra seguiram para a concentração cerca de 35 trabalhadores num universo de 500.