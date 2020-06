Viver paredes meias com um aterro

A série aterro do Sobrado tem já varias temporadas, o primeiro episodio foi em meados de 2012 quando começou a funcionar o Aterro da Recivalongo.

A origem de grande parte dos resíduos é desconhecida. Os habitantes da vila de Sobrado pedem, há vários anos, o encerramento do aterro.

Às pragas de mosquitos junta-se o cheiro nauseabundo... e agora, o depósito de grandes quantidades de amianto que está a ser retirado das escolas nacionais.

Os habitantes estão preocupados e apresentaram queixas a Rui Rio, presidente do PSD, que visitou as imediações do Aterro e que exigiu que haja tratamento adequado para o amianto.

A Recivalongo, proprietaria do aterro, garante que os resíduos que recebe chegam devidamente embalados e são depositados conforme orientações.

Já o Ministério do Ambiente fez saber que foi realizada uma inspeção de caráter extraordinário às condições de operação do aterro para resíduos não perigosos e que estão a aguardar pelos resultados e que está a ser preparada uma alteração à legislação.

Ainda assim, muito pouco para os habitantes.

A Associação Jornada Principal que representa os Sobranenses, vai interpôr uma ação contra a Autarquia de Valongo por atentado ao ambiente e à saúde pública.