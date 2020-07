Homem morto à facada no bairro Vale Figueira em Almada

Um homem de 33 anos foi morto à facada durante a madrugada de hoje no bairro Vale Figueira, em Almada, no distrito de Setúbal, numa rixa com duas pessoas que já foram identificadas, informou fonte da GNR.

Os militares foram alertados por chamada telefónica para "vários disparos na via pública", mas, ao chegarem ao bairro, encontraram "uma vítima já cadáver no chão com ferimentos de faca no tórax", adiantou à Lusa fonte da GNR.

Segundo a força policial, a morte deverá ter sido causada pelo esfaqueamento e o óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Apesar do alerta para os disparos, "as patrulhas não conseguiram verificar indícios ou vestígios da utilização da arma de fogo", indicou.

Durante as diligências, a GNR isolou a zona onde o crime ocorreu e inquiriu "todas as testemunhas que estavam no local e que alegadamente presenciaram a situação".

"Terá sido uma rixa entre o falecido e mais duas ou três pessoas, sendo que duas delas foram identificadas por testemunhas que residem no bairro", mencionou.

O caso está agora entregue à Polícia Judiciária (PJ) que também esteve no local "a fazer perícias", referiu a GNR.