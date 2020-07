Juiz Carlos Alexandre adia para 20 de julho debate instrutório do caso Hells Angels

O Juiz Carlos Alexandre adiou o debate instrutório do caso Hells Angels para dia 20 de julho e só nessa altura é que os arquidos saberão se vão a julgamento.

A pandemia que impôs novas regras de distanciamento nos tribunais, já tinha obrigado o juíz Carlos Alexandre a transferir a conclusão desta fase instrutória do processo para a sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, para acomodar os 89 arguidos acusados de elaborar um plano para aniquilar um grupo motard rival, com recurso a violência e "se necessário até à morte".

No banco dos réus está o líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social, Mário Machado que entretanto já foi aceite como assistente no processo.

