Temperaturas vão chegar aos 40 graus no fim de semana

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma elevada subida da temperatura em Portugal continental nos próximos dias, que se vai acentuar a partir deste domingo.

Quais são os distritos mais afetados?

A elevada subida da temperatura vai-se verificar em todo o continente, mas há distritos que chegam a atingir os 40º C e até mesmo a ultrapassá-los.

As previsões mostram que os distritos mais quentes, a partir de domingo, são Bragança, Castelo Branco, Évora, Portalegre, Santarém e Faro.

E as ilhas?

A ilha da Madeira não vai sofrer grandes alterações nas temperaturas, que não irão atingir os 30º C no fim e semana e ao longo da próxima semana.

Relativamente aos Açores, também não há previsões de alterações ao longo da semana, sendo que a temperatura se vai manter entre os 24 e os 25 graus.

Elevadas temperaturas aumentam o risco de incêndio

Nos dias em que as temperaturas apresentarem valores mais elevados, nos 18 distritos existentes em Portugal continental, há oito que irão ter concelhos em risco máximo de incêndio, nomeadamente: Bragança, Castelo Branco, Vila Real, Viseu, Guarda, Portalegre, Santarém e Faro.

Mais de metade do continente vai apresentar risco elevado e muito elevado de incêndio.

Polo Sul com subida de temperatura três vezes superior à média global dos últimos 30 anos