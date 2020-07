Um morto em colisão entre motociclo e automóvel em Paredes de Coura 

Uma colisão entre um automóvel e um motociclo hoje, na Estrada Nacional (EN) 303, em Ferreira, Paredes de Coura, resultou na morte do condutor da moto, disse fonte da GNR.

Segundo informação do Comando-Geral da GNR, a vítima mortal é um homem de 48 anos.

O alerta foi dado às 19:42 e os Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, foram o primeiro meio de socorro a chegar ao local.

No acidente, ao quilómetro 10,9 da EN 303, estiveram envolvidas duas viaturas ligeiras e um motociclo, adiantou a GNR, que está a investigar as circunstâncias do sinistro.