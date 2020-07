Diretor da PSP quer menos esquadras e mais agentes na rua em Lisboa e Porto

O diretor nacional da PSP quer reduzir o número de esquadras nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

A intenção é retirar agentes das instalações e colocá-los nas ruas, em patrulhamento.

A associação sindical dos profissionais da polícia concorda com uma revisão do dispositivo, com um a única condição: o encerramento de esquadras deverá, obrigatoriamente, significar um aumento de agentes no terreno.

Até ao final do ano, a proposta da direção nacional da PSP deverá ser entregue ao Ministério da Administração Interna.