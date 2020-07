Mulher morre após ser atropelada por viatura de Sapadores Florestais em Vila Real

Uma mulher de 74 anos morreu esta sexta-feira, em Vila Real, na sequência de um atropelamento por uma viatura dos Sapadores Florestais que estava em manobras durante a intervenção num incêndio, afirmaram fontes da Proteção Civil e do INEM.

Fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que foi chamado ao local para socorrer a mulher, confirmou que a vítima morreu na sequência do acidente.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, o atropelamento aconteceu quando uma equipa de Sapadores Florestais do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas estava "em movimentações" no local da ocorrência do incêndio.

"Durante essas manobras na via pública aconteceu o atropelamento da senhora, que ficou ferida com muita gravidade", acrescentou a mesma fonte.

O alerta para o incêndio florestal na localidade de Gache, no concelho de Vila Real, foi dado às 10:41 e o atropelamento aconteceu por volta das 10:54, de acordo com o sítio na Internet da Proteção Civil.

A mesma fonte explicou que foi feito no local o trabalho de estabilização da vítima, que foi transportada de urgência para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.A GNR de Vila Real esteve no local e vai investigar as circunstâncias do acidente, disse ainda.