"À esquerda e à direita, todos se preparam para joguinhos políticos"

António Costa acusa os partidos de aproveitarem a pandemia e a crise económica para manobras políticas.

O discurso do secretário-geral do PS foi feito durante a Comissão Nacional do partido em que defendeu que Portugal precisa de estabilidade.

Criticou "joguinhos políticos" à esquerda e à direita dos socialistas e afirmou que o seu partido não aproveitará boas sondagens para abrir uma crise política.

Numa alusão ao que se passou ao longo das negociações do Orçamento Suplementar para 2020, o secretário-geral do PS criticou "os joguinhos políticos à esquerda e à direita" do seu partido e disse mesmo que os socialistas "não irão aproveitar as boas sondagens para abrir uma crise política".

No plano estratégico, António Costa procurou deixar uma mensagem clara destinada aos parceiros à sua esquerda no parlamento: "Connosco não haverá Bloco Central" PS/PSD.