Catarina Martins: PS devia estar focado no orçamento para 2021

Catarina Martins disse que o Partido Socialista devia estar mais preocupado com a discussão do Orçamento para o próximo ano em vez de ser hostil com a oposição.

A coordenadora do Bloco de Esquerda esteve este sábado no Porto num encontro com advogados e solicitadores para falar sobre legislação laboral.