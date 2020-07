Baloiço no alto da serra atrai centenas de pessoas ao Sátão

No concelho do Sátão, há um baloiço construído no alto de uma serra que está a dar que falar nas redes sociais.

Feito por um jovem durante o tempo de confinamento já foi visitado por centenas de pessoas..

O convite é para sentar e refletir o que podemos fazer para preservar a natureza.