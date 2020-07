Portugal e Espanha em sintonia nos temas europeus 

Portugal vai apoiar a espanhola Nadia Calviño na corrida à presidência do Eurogrupo, cargo anteriormente ocupado pelo ex-ministro das Finanças Mário Centeno.

O primeiro-ministro António Costa recebeu esta segunda-feira, em Lisboa, o homólogo espanhol, Pedro Sánchez, para definirem estratégias conjuntas e relançar as relações bilaterais.

Fora as relações distintas com o Reino Unido, Portugal e Espanha estão em sintonia nos temas europeus e no plano para a recuperação económica da Europa.

Esta terça-feira é a vez do primeiro-ministro italiano ser recebido em Belém, também para debater o próximo Quadro Financeiro Plurianual e o Fundo de Recuperação Económica e Social da Comissão Europeia.