Segunda temporada de Nazaré estreia no domingo

A novela Nazaré, que conquistou o público até ao último episódio, vai voltar com a segunda temporada já este domingo, dia 12 de julho.

As personagens Nazaré e Toni regressam com as típicas aventuras de Verão, passadas numa vila piscatória e, nesta segunda temporada, trazem novidades.

Uma loja de Surf, uma esplanada e uma Clínica Veterinária são novos locais de ação.

