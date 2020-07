Uso de materiais descartáveis aumentou devido à pandemia 

Se o uso de plástico estava a diminuir ao longo dos anos, agora, devido à pandemia do novo coronavírus começou a aumentar.

Por exemplo, no caso dos restaurantes, o serviço de take away foi uma solução para continuarem a faturar. No entanto, grande parte da comida é entregue em embalagens descartáveis.

De acordo com um estudo sobre o consumo de materiais descartáveis, em Portugal, por ano, são usadas 1000 milhões de palhinhas de plástico, quase 260 milhões de copos de café descartáveis e ainda 40 milhões de embalagens descartáveis em serviços de take away.

A associação ambientalista Quercus deixa um conselho para diminuir estes números alarmantes. E reforça a mensagem de que o abandono de plásticos tem um efeito direto no planeta.

A cada minuto que passa é despejado um camião cheio de lixo nos oceanos.