Centeno “tem todos os créditos para ser excelente governador do Banco de Portugal”

António Costa considerou esta terça-feira que Mário Centeno é um excelente economista e que, por isso, é uma excelente escolha para o Banco de Portugal.

Declarações feitas numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, em São Bento, depois de ter sido questionado sobre a expectativa em relação à audição do ex-ministro das Finanças no Parlamento esta quarta-feira.

Mário Centeno será ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, uma audição obrigatória por lei antes de poder suceder a Carlos Costa no cargo de governador.