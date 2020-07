Seis pessoas foram detidas esta terça-feira no cumprimento de diversos mandados de busca e de detenção numa operação da GNR articulada com a Direção de Finanças do Porto e com o apoio da Europol e da Eurojust.

No esquema fraudulento que permitia fugir ao fisco e obter reembolsos indevidos estão envolvidas algumas das principais grossista nacionais no setor dos produtos alimentares.