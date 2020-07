Prisão preventiva para um dos detidos na rede de comércio que envolve 70 empresas

Foram conhecidas na noite desta quarta-feira as medidas de coação das seis pessoas que foram detidas ontem no desmantelamento de uma rede de comércio. Uma vai ficar em prisão preventiva e as outras cinco vão ter de se apresentar duas vezes por semana às autoridades.

A operação - conhecida como "HINDOLA” - começou há um ano e investiga um esquema de fuga ao fisco e obtenção de reembolsos indevidos de impostos.

O grupo Jerónimo Martins é um dos alvos da investigação, nomeadamente os supermercados Recheio. De acordo com a GNR, no total estão envolvidas na operação cerca de 70 a 80 empresas.

O Estado terá sido lesado em mais de quatro milhões de euros.

Como funcionava o esquema

Este esquema baseava-se na criação de empresas "fantasma" e na criação de circuitos de faturação fictícios, que visavam a evasão ao IVA e a obtenção indevida de reembolsos, com recurso a utilização fraudulenta do regime do IVA nas transações intracomunitárias.

Além de defraudar o Estado Português, os referidos bens eram colocados no mercado abaixo do preço de custo, gerando uma concorrência desleal.