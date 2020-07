Para que o fogo não volte a entrar na aldeia, os habitantes decidiram antecipar-se e trabalhar para estarem sempre protegidos. Propuseram medidas concretas à câmara de Águeda, que realizou os trabalhos.

As quatro mangueiras de 100 metros cada chegam a todas as casas da aldeia, e o tanque que as abastece tem mil litros de água. Há ainda dois oficiais de segurança e um ponto de encontro onde todos devem abrigar-se em caso de fogo.