Apreensões de "grande destaque" na operação da PSP no Porto

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou, esta quinta-feira, uma operação de combate ao tráfico de droga no distrito do Porto, que envolveu 300 operacionais, da Unidade Criminal e da Divisão de Investigação Policial.

De acordo com o Comissário da PSP do Porto, Paulo Varandas, a operação tinha como objetivo a detenção de um grupo específico que atuava em "diversas cidades do distrito do Porto", e resultou na detenção de 25 pessoas, das quais "14 através de mandado de detenção".

Foram realizadas apreensões de "grande destaque", com "quantias avultadas de dinheiro" e "diversos tipos de estupefacientes" e armas de fogo, revelou o Comissário da PSP.

Os resultados serão contabilizados e posteriormente apresentados sendo que os detidos serão apresentados a um juiz.