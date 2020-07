"Chico-espertice para enganar as pessoas". Utente denuncia "vales carecas" para cirurgias

Um utente do Hospital de Braga queixou-se esta quinta-feira de receber dois "vales-cirurgia carecas", já que nenhuma das três unidades sugeridas manifestou disponibilidade ou capacidade para realizar as operações de que necessita.

"A ideia que me dá é tudo isto não passa de uma chico-espertice para enganar as pessoas. Tomem lá um vale, que não serve rigorosamente para nada, e saiam das listas de espera", referiu Paulo Alexandre Pereira, à Lusa.

Este utente está inscrito no Hospital de Braga desde 29 de novembro de 2019 para realizar duas operações, concretamente uma colecistectomia e uma hernioplastia.

No início de maio, recebeu o primeiro vale-cirurgia, que dava a escolher entre o hospital da CUF-Porto ou a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde (SCMVC).

O vale-cirúrgico foi, assim, recusado e em 16 de junho, o utente recebeu uma carta do Hospital de Braga dando conta que já tinha saído da lista de espera para cirurgia.

Reclamou e, dois dias mais tarde, a Entidade Reguladora da Saúde deu conta de que teria havido uma "má interpretação" por parte do hospital e que continuava a integrar a lista de espera.

Em 02 de julho recebeu um novo vale-cirúrgico, mantendo aqueles dois hospitais (CUF-Porto e SCMVC), mas estendendo as opções também ao Centro Hospitalar Póvoa de Varzim - Vila do Conde (CHPVVC).

O segundo vale-cirurgia ficou, assim, igualmente sem efeito.

Entretanto, Paulo Pereira diz não saber se vai continuar a receber vales ou se terá de aguardar por janeiro de 2021 para fazer as operações, no Hospital de Braga.

"As minhas operações, por acaso, não são urgentes, mas não podia calar esta situação face ao que se passa com os vales-cirurgia, que, repito, me parecem ser um modo expedito de entreter e não servem rigorosamente para nada", reiterou.