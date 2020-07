Pedro Nuno Santos não apoia candidato presidencial da direita 

O ministro das Infraestruturas garante que nunca votará num candidato presidencial de direita.

Pedro Nuno Santos diz que na falta de um candidato da área do PS, prefere votar num candidato do Bloco de Esquerda ou do PCP. Jerónimo de Sousa até já agradeceu o eventual apoio.

Durante a primeira legislatura, o socialista foi a ponte entre o PS e a esquerda. E, por isso, diz que viu com tristeza o voto contra do PCP no último Orçamento. O ministro criticou ainda as negociações orçamentais feitas com o PSD.