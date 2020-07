Temperaturas elevadas em todo o país continuam até ao final da próxima semana

As temperaturas elevadas no país deverão continuar até à próxima sexta-feira, com os termómetros a atingirem os 35ºC no litoral e 40ºC no interior, anunciou esta sexta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com informação do IPMA, durante a próxima semana a temperatura máxima deverá "variar entre 30 e 35ºC no litoral, devendo atingir valores entre 35 e 40ºC nas regiões do interior".

Descida temporária no domingo

Está prevista uma descida temporária da temperatura no domingo, que será "menos significativa em Trás-os-Montes e Vale do Tejo.A partir de segunda-feira, a temperatura vai subir gradualmente, prossegue o IPMA.

A temperatura mínima também deverá subir de forma gradual, "com valores que deverão ser superiores a 20ºC em grande parte do território continental", em particular no interior e sota-vento algarvio.

"Os valores de temperatura estão acima do habitual para a época do ano e esta persistência poderá levar a uma situação de onda de calor em diversos locais do país, em especial no interior", alerta o IPMA.

As temperaturas elevadas são consequência de um "anticiclone localizado a nordeste dos Açores, que se estende em crista até ao golfo da Biscaia, em conjunto com um vale depressionário desde o norte de África até à Península Ibérica" e que origina o "transporte de uma massa de ar quente do norte de África".

