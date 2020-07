Até ao final do mês de agosto, realiza-se na alfândega do Porto a maior exposição europeia de construções feitas com peças LEGO. Em 12 zonas temáticas estão expostos mais de 100 modelos, com alusões ao barco do Titanic e à saga da Guerra das Estrelas.

Evento estava previsto para março, mas devido à pandemia da Covid-19 teve de ser adiada.