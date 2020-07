“O fogo foi dominado com um saldo muito negativo”

Um bombeiro morreu este sábado num incêndio na serra da Lousã, em Coimbra, confirmou à SIC o Presidente da Câmara da Lousã.

Luís Antunes sublinha as características difíceis do terreno onde a equipa combatia as chamas e ainda o vento “muito forte” que se fazia sentir na altura.

O incêndio foi, entretanto, dado como dominado por volta das 21h00. No local estão 60 veículos apoiados por 226 operacionais em operações de rescaldo e vigilância.