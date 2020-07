Dois bombeiros com ferimentos ligeiros em incêndio num prédio de Oeiras

Dois bombeiros ficaram com ferimentos ligeiros este domingo durante o combate a um incêndio num apartamento em Oeiras, concelho de Lisboa, tendo sido transportados para o Hospital São Francisco Xavier.

Um deles por inalação de fumo, outro na sequência da queda de um móvel de grandes dimensões.

Mais de 30 pessoas tiveram de ser retiradas do edifício como medida de segurança. Pelos menos 12 foram assistidas no local, por causa do perigo de inalação de fumo.

As causas do incêndio ainda não foram apuradas

O incêndio, que demorou cerca de duas horas a combater, foi entretanto extinto. No local estiveram 37 operacionais apoiados por 12 viaturas.