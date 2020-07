Incêndio num prédio em Oeiras obrigou à retirada de 30 moradores

Dois bombeiros ficaram feridos este domingo durante o combate a um incêndio num apartamento em Oeiras. Um deles por inalação de fumo e outro na sequência da queda de um móvel de grandes dimensões.

O fogo começou no segundo andar de um prédio de nove andares pouco depois das 13h00 e obrigou à retirada de 30 pessoas do edifício. Mais de 10 foram assistidas no local devido ao perigo de inalação de fumo.

Para o local foram mobilizados 37 operacionais apoiados por 12 viaturas.

As autoridades estão agora a investigar as causas do fogo.