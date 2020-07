Temperaturas podem ultrapassar os 40 graus na quinta-feira

As temperaturas elevadas no país vão manter-se na próxima semana, com os termómetros a atingirem os 35ºC no litoral e mais de 40ºC no interior do país, como explica Bruno Café do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Risco de incêndio máximo e muito elevado

Pelo menos até quinta-feira vai manter-se o risco de incêndio máximo e muito elevado em vários distritos, devido às temperaturas elevadas esperadas nos próximos dias.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.