Captura de corais vermelhos. Governo anuncia multas até 5 milhões de euros 

O Governo quer mão pesada sobre a captura furtiva de coral vermelho.

As multas vão poder chegar aos 5 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira o ministro do Mar, ao largo da costa algarvia, onde os cientistas têm vindo a descobrir colónias destes organismos marinhos que, apesar de ameaçados, chegam a atingir os mil euros por quilo no mercado negro.

Os cientistas chamam-lhes um tesouro, que se pensava perdido há mais de 300 anos.

Em 2012, a Polícia Marítima intercetou a captura ilegal de 32 quilos de corais vermelhos, ao largo de Lagos. Um carregamento que podia valer mais de 30 mil euros no mercado negro da joalharia.

Seis homens portugueses e espanhóis foram detidos, mas nenhum foi condenado. As multas rondaram os 2 mil euros e nunca foram aplicadas.