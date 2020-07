Queda de granizo e trovoada provocam prejuízos na agricultura

A queda de granizo e a ocorrência de trovoada seca, nos últimos dias, provocaram alguns prejuízos aos produtores do interior norte do país, sobretudo nos distritos de Bragança e Vila Real.

As associações do setor agrícola estão preocupadas e dizem que a grande maioria dos produtores não tem seguro por causa do valor do mesmo e, por isso, pedem ao Governo para intervir numa futura revisão do sistema de seguros.

O apelo surge dias depois do Parlamento ter recomendado ao executivo um levamento exaustivo dos danos provocados pelos temporais de abril e maio, em várias produções agrícolas do norte e centro do país.

Os deputados sugeriram ainda um apoio financeiro de emergência.