Temperaturas vão aumentar até ao final da semana. Termómetros podem atingir os 40 graus

As temperaturas vão aumentar até ao final da semana.

Este ano, os termómetros marcam temperaturas mais altas do que o habitual para a segunda quinzena de julho. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que avisa que mais de uma dezena de concelhos de Portugal Continental estará em risco máximo de incêndio.

As máximas podem mesmo ultrapassar os 40 graus e, pelo menos até ao final da semana, é esperada uma onda de calor, que vai atingir principalmente a região do Interior.

Nos primeiros seis meses do ano, o número de fogos no país foi o mais baixo desde 2016.

Menos incêndios, menos área ardida, mas com a chegada do calor, o risco aumenta. As autoridades vão reforçar a vigilância, mas há cuidados que não devem ser esquecidos.



O calor sentido durante esta semana é devido a um anticiclone localizado a nordeste dos Açores e que transporta uma massa de ar quente do norte

de África.