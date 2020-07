11 distritos do país em alerta amarelo devido ao risco de incêndio

A temperatura vai aumentar durante toda a semana. Em algumas regiões do país, pode ultrapassar os 40ºC.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as noites vão ser tropicais, com a temperatura mínima acima dos 20ºC.

Com o aumento da temperatura, aumenta também o risco de incêndio

Esta terça-feira, 11 distritos vão estar em alerta amarelo: Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal.

Já o distrito de Santarém vai estar em alerta laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro.

A Proteção Civil deixa o alerta: as queimas e as queimadas estão proibidas, assim como fumar nos espaços florestais. O uso de fogo de artifício só é permitido com a autorização da Câmara Municipal.