Autarca de Castelo de Paiva reúne-se com Governo para avaliar impacto do incêndio

O presidente da Câmara de Castelo de Paiva reúne-se esta terça-feira, na localidade, com dois secretários de Estado das áreas da economia e emprego para encontrar "respostas" para os postos de trabalho afetados pelo incêndio que danificou oito empresas.

"Vamos procurar aqui as respostas para a proteção social e para as empresas", afirmou Gonçalo Rocha, em declarações à Lusa, assinalando que o Governo tem "um papel muito importante", porque as instalações afetadas, inseridas no Centro de Apoio à Criação de Empresas (CACE), são da responsabilidade do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).