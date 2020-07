Centenas de pessoas no funeral do bombeiro que morreu no combate às chamas

Largas centenas de pessoas marcaram esta terça-feira presença no funeral do bombeiro da corporação de voluntários de Miranda do Corvo José Augusto Fernandes, que morreu no sábado durante o combate a um incêndio na Serra da Lousã.

"Esta corporação chora pela perda de um tão insigne companheiro", afirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, Fernando Jorge, durante a cerimónia fúnebre, que decorreu no quartel da corporação local.

Para Fernando Jorge, "o país perdeu um grande bombeiro", que estava "sempre na frente, sempre a dar o seu melhor", sendo um exemplo para todos na corporação.

"Amanhã e depois de amanhã estaremos com coragem e abnegação a enfrentar o perigo. Essa é a melhor forma de te honrar", disse o comandante da corporação local, na cerimónia.

O bombeiro José Augusto Fernandes, de 55 anos de idade, era chefe na corporação e morreu no sábado enquanto combatia um incêndio em Trevim, na Serra da Lousã, no distrito de Coimbra.

No funeral, que decorreu hoje ao fim da tarde, estiveram presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o presidente da Liga dos Bombeiros, Jaime Marta Soares, além de vários presidentes de municípios da região, entre os quais o presidente da autarquia local, Miguel Baptista.

Depois da missa de corpo presente, um carro antigo da corporação de bombeiros de Miranda do Corvo, cheio de flores, saiu do quartel a liderar o cortejo fúnebre até ao cemitério da vila, seguido pelo caixão, carregado ao ombro por colegas de profissão de José Augusto Fernandes.

No cortejo estiveram representadas várias corporações de concelhos vizinhos

O chefe José Augusto Fernandes morreu e três bombeiros ficaram feridos no sábado durante o combate ao incêndio que deflagrou ao final da tarde desse dia numa encosta da Serra da Lousã, junto a um acesso ao Trevim, no concelho da Lousã (distrito de Coimbra), que terá sido provocado pela trovoada que se fez sentir na região.

O presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, Miguel Baptista, decretou, no domingo, "três dias de luto municipal em memória e reconhecimento de José Augusto Dias Fernandes".