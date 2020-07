Colisão entre ligeiro e mota em Tomar causa uma vítima mortal

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas com gravidade numa colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo ocorrida esta terça-feira em Carvalhos de Figueiredo, no concelho de Tomar (Santarém), disse fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o alerta para o acidente, na Estrada Nacional 110, foi dado às 12:25, tendo estado no local os Bombeiros Municipais de Tomar, a unidade de investigação de acidentes e outros agentes da GNR, bem como a viatura de suporte imediato de vida do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Os feridos graves foram transportados para o Hospital de Abrantes, disse a fonte.