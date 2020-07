Queda do GES. O que esperar da acusação?

A acusação do Ministério Público sobre a queda do Grupo Espírito Santo deve ser conhecida até quarta-feira. Ricardo Salgado é o principal arguido do processo, mas há outros antigos administradores do BES que vão ficar a saber se são acusados e de que crimes.

O ex-banqueiro é suspeito dos crimes de associação criminosa, burla qualificada, corrupção no setor privado, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

Nas últimas semanas, alguns dos principais arguidos voltaram a ser interrogados e foram confrontados com novos indícios.

É uma investigação que decorre desde 2014, altura em que o maior grupo económico do país ruiu.

O caso esteve em análise na Edição da Noite da SIC Notícias, com José Gomes Ferreira, diretor-adjunto de Informação da SIC, e Luis Rosa, redator principal do Observador.