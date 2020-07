Acidente com três viaturas faz um morto em Monção

Um homem de 52 anos morreu hoje na sequência de uma colisão que envolveu três viaturas ligeiras de transporte de mercadorias na Estrada Nacional 202 (EN202), em Trovisco, Monção, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros locais.



Contactado pela agência Lusa, José Passos adiantou que "a vítima mortal, condutor de uma das viaturas envolvidas no acidente, é natural do concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo".



Ao local compareceram 15 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros, INEM e GNR.

Acompanhe as notícias do dia em https://sicnoticias.pt/