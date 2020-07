Incêndio em Castelo de Paiva: prejuízos devem ultrapassar os 20 milhões de euros 

A zona industrial de Lavagueiras pode ser a próxima morada de algumas fábricas que ficaram sem instalações, depois do incêndio que destruiu um complexo industrial em Castelo de Paiva.

Os empresários afetados pelo incêndio pedem medidas de apoio urgentes. Dizem que de outra forma não conseguem manter os 500 postos de trabalho que foram afetados.



Marcelo espera respostas para minimizar danos em Castelo de Paiva

O Presidente da República está a acompanhar a situação em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro.

Numa nota publicada no site da presidência, lê-se que "o chefe do Estado tem estado em contacto com o presidente da Câmara Municipal e com o comandante dos Bombeiros de Castelo de Paiva, manifestando solidariedade a toda a população, empresários e trabalhadores, desejando que sejam, o mais rapidamente possível, encontradas respostas para minimizar os danos ocorridos e garantir os rendimentos".

Zona industrial de Castelo de Paiva representa "25% da mão de obra ativa do concelho, é um rude golpe"

Os secretários de Estado do Trabalho e da Economia deslocaram-se na terça-feira ao concelho.

O autarca de Castelo de Paiva, que recebeu durante a manhã desta terça-feira os dois governantes, promete respostas para fazer face a prejuízos que coloca para lá dos 20 milhões de euros.

Empresários e trabalhadores quiseram ir ver no local o volume dos estragos. À hora a que as máquinas começavam a funcionar, os trabalhores foram ver o que ficou depois do fogo.