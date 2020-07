Um incêndio deflagrou esta quinta-feira à tarde numa área de mato na localidade de Alvide, em Alcabideche, no concelho de Cascais.

As chamas, que estão a ameaçar habitações, estão a ser combatidas por sete meios aéreos, 189 operacionais e 50 viaturas, segundo informa a Proteção Civil.

A repórter da SIC, Inês Rodrigues, está no local, onde dá conta de um prédio em chamas. As imagens mostram os bombeiros no topo do edifício a combater o fogo.