Jovem que estava desaparecido em praia de Esposende levado em "estado grave" para o hospital

O jovem que desapareceu hoje numa praia fluvial, em Esposende, foi resgatado e transportado em "estado grave" para o Hospital de Barcelos, adiantaram à Lusa fontes dos bombeiros e do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga.

Segundo fonte dos Bombeiros de Fão, que estiveram na praia fluvial do Marachão, a vítima, de 26 anos, foi resgatada "sem sinais vitais" e levada para a unidade de saúde de Barcelos, no distrito de Braga, em manobras de reanimação.

Já o CDOS de Braga adiantou u ter a indicação que se trata de um ferido "em estado grave".

Durante a tarde, as autoridades fizeram buscas no local do acidente para encontrar este jovem que, juntamente com outras duas pessoas, familiares e resgatadas com vida, estariam na praia em lazer.

O alerta para o incidente foi dado pelas 17:39, através do número de emergência 112, contaram as fontes.