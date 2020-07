Mário Centeno começa a exercer funções no Banco de Portugal na segunda-feira

O Conselho de Ministros esteve esta quarta-feira reunido para aprovar o nome de Mário Centeno para Governador do Banco de Portugal, apesar do desagrado do Parlamento.

A notícia da ida do ex-ministro para Governador já era um dado adquirido, tal como o acordo da aquisição de 22,5% da TAP pelo Governo.

Portugal desembolsa 55 milhões de euros e fica, a partir de agosto, com a maioria da companhia aérea.

O Conselho de Ministros desta quinta-feira também deu luz verde para o governo gastar 400 milhões de euros na digitalização da Escola Pública.