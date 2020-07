Moradores apoiam bombeiros no combate às chamas em Cascais

Os moradores estão a ajudar as corporações de bombeiros no combate às chamas, que deflagram em Alvide, no concelho de Cascais

As chamas, que estão a ameaçar habitações, estão a ser combatidas por sete meios aéreos, 189 operacionais e 50 viaturas, segundo informa a Proteção Civil.