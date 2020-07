GNR com fiscalização "constante" em zonas florestais

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai realizar operações de fiscalização durante o fim de semana, devido ao alerta máximo de risco de incêndio que está em vigor por causa das temperaturas que se vão fazer sentir.

Permanecer em zona de floresta sem autorização ou justificação tal como a utilizar máquinas agrícolas pode dar direito a coima.

Desde o início do ano, a GNR já aplicou 3.500 autos ligados ao uso do fogo em contexto florestal. No último mês, a foram registados mais de 1600 ocorrências, um número superior a toda actividade dos primeiros seis meses do ano.

216 militares da Marinha e do Exército também vão patrulhar zonas de floresta nos distritos com mais risco de incêndio.