Há sete anos que não se registavam tantos óbitos na primeira quinzena de julho

Nos primeiros 15 dias de julho morreram mais 673 pessoas do que no mesmo período do ano passado. Há sete anos que não se registavam tantos óbitos nesta altura do ano.

As temperaturas extremas são um dos motivos para a subida da mortalidade no país.

No distrito de Coimbra alguns locais registaram temperaturas acima dos 40 graus e, por isso os mais idosos devem ter especial atenção, visto que são uma faixa etária mais vulnerável a problemas de saúde devido ao calor.