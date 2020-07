Oito apartamentos inabitáveis devido ao fogo em Cascais

Oito apartamentos ficaram inabitáveis nos prédios atingidos pelo fogo em Alcabideche, em Cascais.

Num dos prédios, os apartamentos foram danificados pela água no combate ao fogo. No outro prédio, as casas foram atingidas pelas chamas.

A cobertura dos dois prédios com mais de 50 anos era ainda feita de madeira, o que fez com que o fogo avançasse com mais rapidez.

Os moradores vão ser realojados em abrigos provisórios disponibilizados pela Câmara Municipal de Cascais ou em casas de familiares.

A vistoria aos apartamentos e aos telhados foi feita depois do incêndio ter sido dado como dominado. Dezenas de pessoas da mesma área residencial em Alcabideche que tinham sido retiradas de casa já puderam regressar às respetivas habitações.