Braga e Santarém com aviso laranja por causa do calor

O país está em aviso amarelo devido à persistência de tempo quente, com exceção dos distritos de Braga e Santarém que se mantêm sob aviso laranja, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Até às 21:00 deste sábado, a persistência de valores elevados das temperaturas máximas levou o IPMA a colocar 15 dos 18 distritos do país em aviso amarelo.

O distrito de Faro assim como os arquipélagos da Madeira e dos Açores são os únicos com aviso verde.

Com aviso laranja estão apenas os distritos de Braga e Santarém.

Na sexta-feira, havia oito distritos de Portugal continental sob aviso laranja: Braga, Santarém, Porto, Leiria, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja.

Temperaturas elevadas em Portugal. População idosa é das mais vulneráveis

Há sete anos que não se registavam tantos óbitos na primeira quinzena de julho

Nos primeiros 15 dias de julho morreram mais 673 pessoas do que no mesmo período do ano passado. Há sete anos que não se registavam tantos óbitos nesta altura do ano.

As temperaturas extremas são um dos motivos para a subida da mortalidade no país.

