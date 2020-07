O alerta vermelho de incêndio vai prolongar-se em Castelo Branco e na Guarda pelo menos até afinal do dia de amanhã.

Por causa do calor, a proteção civil coloca também 14 distritos do continente em alerta laranja, o segundo mais elevado. Faro, Lisboa e Setúbal ficam em alerta amarelo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca amanhã sete distritos do interior sob aviso amarelo por causa do calor.