Homem morre após colisão entre mota e veículo ligeiro em Oeiras

Um homem de 44 anos morreu esta sexta-feira na colisão entre o motociclo que conduzia e um veículo ligeiro em Oeiras, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

O acidente aconteceu na Avenida da República, em Oeiras, no distrito de Lisboa, e resultou na morte do condutor do motociclo.

O alerta foi dado por volta das 21:45 e o óbito foi declarado no local, acrescentou a mesma fonte.

No local estiveram os Bombeiros de Oeiras e Carcavelos, e ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Cascais.

A PSP também esteve no local e tomou conta da ocorrência.