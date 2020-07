Fim de semana difícil e de muito trabalho para os bombeiros

As temperaturas elevadas e o vento forte dificultaram o combate às chamas durante este fim de semana, um pouco por todo o país. Sobretudo no centro e norte do país, os bombeiros tiveram um sábado duro e um domingo de rescaldo.

Em Leiria, morreu um operacional já na fase de consolidação de um incêndio, na freguesia do Arrabal. Tinha 34 anos e sofreu uma paragem cardiorespiratória. O primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já lamentaram a morte.

Em Ourém, cinco bombeiros ficaram feridos num acidente, ontem, a caminho de um fogo, na zona do Carregal. Um ficou em estado considerado mais grave e foi encaminhado para o Hospital de Abrantes. No combate ao fogo estiveram 291 operacionais, 87 viaturas e 4 meios aéreos. O incêndio foi controlado ao final da tarde de sábado.

Em Aveiro, um incêndio em Vale de Cambra chegou a ameaçar casas mas acabou por ser controlado pelos bombeiros também no final do dia de ontem.

Já em Viseu, a noite foi de rescaldo depois de 300 operacionais terem combatido as chamas numa zona florestal. As autoridades estão a investigar as causas do fogo mas sabe-se já que teve origem num caixote do lixo na aldeia de Aval.

Em Paredes, o incêndio também foi controlado ontem mas hoje continuam as operações de rescaldo depois de alguns reacendimentos. O fogo chegou a ter 3 frentes ativas e deflagrou numa zona de eucalipto.